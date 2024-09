$!Exalcalde Edgar Murillo organizaba fiestas a narcos y tenía equipo de fútbol

Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y militares realizaron ayer una serie de allanamientos y aseguramientos en el barrio El Calvario de Lepaera , donde Murillo Cruz tenía la mayor parte de sus propiedades y empresas. La operación, que inició a eso de las 8:00 am, sorprendió a la población que recién empezaba su día de trabajo y cuando apenas comenzaba el movimiento comercial en las principales calles de la ciudad.

Aunque propiamente Murillo no era buscado o tenía una orden de captura en ese momento, el objetivo sí era su patrimonio que incluye esa opulenta morada valorada en 19 millones de lempiras y otros bienes, algunos sin registro, que llegarían a sumar hasta 100 millones de lempiras, establece una línea de investigación de la Fiscalía.

La enorme casa, que incluye una piscina y áreas recreativas bien remozadas, está construida en un terreno de varias manzanas que pasará a custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

La propiedad forma parte de los 18 bienes inmuebles que también le aseguraron al ex jefe municipal. Bajo la figura de aseguramiento, un propietario no puede transferir, convertir, gravar o trasladar un bien. La misma medida le impusieron a cinco empresas y al menos 12 vehículos a su nombre y de otras personas de su núcleo familiar. En total, los bienes asegurados o por asegurar suman 33. Hasta el cierre de edición de este artículo, no se había confirmado si el exalcalde tenía una orden de captura en su contra.