$!Estudian ponerle punto final al estado de excepción el 4 de julio

Cuando se cumplen 540 días del estado de excepción en Honduras , autoridades de la Secretaría de Seguridad, Poder Ejecutivo y congresistas no descartan, en un escenario mucho más cerca que lejos, que el 4 de julio a las 6:00 pm pueda finalizar la medida sin una nueva ampliación.

Dirigentes del sector transporte, así como de pequeñas y medianas empresas en el Valle de Sula concuerdan que la extorsión continúa desenfrenadamente, y la población no denuncia por temor a represalias o por miedo a infiltración de información en las mismas instituciones.

“Los PCM han dado buenos resultados. Si se mantiene será un plus para nosotros como Policía”: Mario Molina Moncada, jefe nacional Dipampco

“Las estadísticas no mienten, los PCM no son antojadisos, obedecen a un estudio previo donde miramos cómo están los grupos organizados y hemos identificado que se han mutado moviéndose de lugares e implementado nuevas modalidades”, añadió Molina.

La Secretaría de Seguridad sostiene que homicidios, extorsiones y otros delitos relacionados han disminuido sustancialmente desde que comenzó la medida, lo que representa una de las justificaciones para no ampliar el estado de excepción.

La última emisión del PCM sobre la ampliación no ha llegado hasta ahora al Congreso Nacional, y en sus manos está decidir si sigue o no la medida excepcional.

“Fue un instrumento que apoyamos en un momento, pero mayoría de bancadas ya no lo resaldan”: diputado Carlos Umaña

El congresista del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, manifestó que han visto algunos avances, pero no son los suficientes como para mantener un estado de excepción de manera permanente.

“En la última votación no acompañamos con nuestros votos, ni la bancada del Partido Nacional ni algunos liberales. La votación quedó escasa, solo 67 lo autorizaron. La mayoría de bancadas no están dispuestas a que este estado de excepción se prolongue más allá de julio, por denuncias de violaciones a derechos humanos, y organismos internacionales que dicen que no puede estar un estado de excepción permanente”, exclamó.