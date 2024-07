Unas 10 mil escuelas y colegios siguen con daños estructurales; lluvias lo agravan

La docente, que prefirió mantenerse anónima, parecía estar acostumbrada a esas prácticas, aunque estaba consciente que no eran las condiciones adecuadas para impartir y recibir clases. Sin embargo, la marginación de las autoridades para reparar su centro educativo la obligaba a tomar otras medidas de emergencia.

El equipo periodístico de LA PRENSA Premium visitó el centro educativo y descubrió aulas con techos dañados y abultados por filtraciones de agua, obligando a los estudiantes a desplazarse con precaución para evitar mojarse. En algunas aulas el piso de cerámica está quebrado y no tienen energía eléctrica, por lo que gran parte de los 800 estudiantes matriculados este 2024 reciben el pan del saber a oscuras.

”Nos dijeron que la otra semana vienen a arreglar el piso del dinero de matrícula gratis. El techo se ha vuelto nido de palomas, varios interruptores no funcionan. Ahorita no tenemos libros y el material didáctico lo compra el maestro, mire el colegio es grande, casualmente el año pasado fue pintado, pero ya arregladito se miraría mejor”, expresó el profesor Fernando Palma.

”Si no fuera por el chinito a saber cómo estuviera, viera cómo estaba. Ojalá sigan mejorándola porque la escuela es bonita y grande, yo ya salí, pero mi hermana estudia aquí y yo quiero que estudie en buenas condiciones pue”, dijo un adolescente en la entrada del instituto.

“Así es siempre, viera a la hora de salida también, lo que hacemos es que los vamos sacando en varios grupitos para no ponerle tanto peso a las gradas porque nos da miedo que pase algo”, expresó la profesora María Silvia Cubas.

Al salir de la institución, una niña de ojos claros expresó al equipo periodístico: “¿Van a arreglar la escuela? El otro día me caí en esas gradas porque no hay dónde agarrarse cuando jugamos landa (juego grupal que consiste en perseguirse hasta tocar a uno y repetir el ciclo)”.

Además, en varias escuelas e institutos técnicos no hay suficiente equipo de computación, por lo que los estudiantes deben compartir computadoras o se dividen en grupos para poder recibir la clase. “El equipo de computación es una necesidad urgente, -pero- no hay una política para ello, ni siquiera se ha avanzado en el servicio de internet en los centros educativos”, expresó el experto en temas educativos Mario Alas.

Para Luis Ramírez, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), el problema de infraestructura no se trata de solo el estado físico de la institución sino también los recursos que puedan necesitar. “No es solo infraestructura, uno espera que haya baño, agua, gel, alcohol y todo lo que se necesita en un centro educativo”, expresó.

“El sistema educativo en realidad necesita mucho, mucho, mucho. Yo lo he dicho siempre, por Educación ha pasado cualquier cantidad de profesionales y yo no entiendo la verdad, porque fíjese que el sistema necesita cosas prácticas de verdad, pero no hay que buscar culpables sino la solución, pues”, dijo.

“Los niños necesitan medicamentos y alimentos, el docente resolverle el tema socioeconómico y el nuevo modelo educativo debería ser adaptado a la realidad del país, pero no sé qué pasará realmente y el tema de la pandemia nos está pasando factura también”, agregó.

Ramírez explicó que la gestión realizada en los centros educativos no ha sido suficiente, pues hay varios aspectos a mejorar como el suministro de medicamentos y capacitaciones para el cuerpo docente.