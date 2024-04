Central Brassavola: “Se espera una reducción significativa en la tarifa eléctrica”

Tegucigalpa, Honduras.

El inicio de las operaciones de la central térmica Brassavola en el Valle de Sula ha generado un gran interés y algunas interrogantes tras la denuncia de irregularidades realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

En entrevista con LA PRENSA Premium, el ingeniero José Reyes, asesor de la empresa, aclaró diversos puntos como el supuesto cambio de nombre, la confiabilidad de la compañía luego de los incumplimientos del pasado y el impacto económico en el país.

Brassavola planea inyectar energía (por el orden de 240 megas) en tres fases, incluyendo el uso de diésel y gas natural, en la región norte, que ha sido una de las más golpeadas por los frecuentes cortes de energía. A continuación la entrevista.

¿Cuál fue el motivo principal detrás del cambio de nombre de la empresa de Cechsa a Brassavola?

No es un cambio de nombre, sino que típicamente los proyectos de esta empleadura se bautizan con un nombre. Si te miras un barco de la Fuerza Naval de Honduras tiene el nombre Francisco Morazón, pero el dueño es Honduras. Entonces no es que Honduras cambia a Francisco Morazán, sino que típicamente lo que se hace es que se bautiza como un nombre. Y se puso el nombre Brassavola.

Pero el nombre de Brassavola no estaba en 2008. ¿Por qué antes Cechsa y ahora Brassavola?

No, siempre sigue siendo Cechsa. La sociedad legal es Cechsa. Antes no tenía nombre y ahora el nombre, llamémosle comercial, es Brassavola.

¿Por qué la empresa Cechsa incumplió el contrato con la Enee en 2008 y nunca inició operaciones?

No podría responderle a eso. Yo me volví un asesor de la empresa que adquirió los derechos del contrato, de la empresa encargada de ejecutar y poner en marcha esta obra. No puedo opinar sobre algo anterior, llamémosle a este proceso de adquisición de contratos.

¿Qué medidas se están implementando para garantizar que no vuelva a ocurrir?

Es 100% confiable. Nosotros estamos entregando la energía según la solicitud del Centro Nacional de Despacho todos los días para mitigar la crisis, sobre todo en la zona norte y contribuir al pequeño, mediano y al gran empresario a que no pare sus operaciones, a que no pierdan sus productos porque tienen energía.

¿Es cierto que en una de sus fases usarán diésel, siendo el más caro para emitir energía?

Es correcto. Está en operación el diésel por un periodo de seis meses. El poder mitigar y atender la crisis energética en el sector norte.

¿De cuánto tiempo es el contrato de la planta esta vez?

Eso es un periodo por seis meses. Después el contrato tiene la misma vigencia y validez que el contrato original que son 18 años.

Con la entrada en operación de la nueva planta, ¿los consumidores pagarán una cuota más alta de energía?

Las soluciones típicas para los periodos de emergencia han sido a través de plantas de contratos cortos de diésel, esto no es muy diferente a eso, pues en este caso más bien el contrato es de 6 meses para un periodo de diésel pero hay que tener en mente que el contrato está para largo plazo y en gas natural, que es un combustible muy competitivo y que va a contribuir a bajar los costos de la matriz energética de todo el país.

¿Entonces, en vez de un aumento, se espera una reducción en la tarifa energética?

Sí, una reducción significativa en vista de que el combustible natural es un combustible más barato que el de búnker, que actualmente se usa aquí en el país.

La ASJ hablaba de un posible conflicto de interés respecto a este contrato...

Como le digo, es un tema anterior. al mandato que se tiene actualmente el nuevo inversionista. Yo creo que es un tema que ya lo habían sacado en el pasado. También se había hecho alguna aclaración al respecto. Son temas de hace 15 años que creo que no vienen al caso.

Lo importante aquí es que debemos recibir las inversiones, en este caso por más de 500 millones de dólares, un positivo, o algo que pone a Honduras a competir en iguales condiciones con otros mercados como el de San Salvador, que ya han producido gas natural en su matriz energética, que se abre el mercado de energía a un cliente más competitivo, nuevos jugadores, y eso es lo que genera realmente el beneficio para el consumidor final.

Creo que hay que ponerle el enfoque y el beneficio de la mayoría, del usuario. Eso creo yo que es lo que crea una sociedad más justa, que podamos tener disponibles precios de mercados más competitivos y un mercado más abierto donde puedan venir competidores de toda naturaleza a ofrecer su tecnología, su producto más barato.