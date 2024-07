Una ciudadana de la colonia Pradera de San Pedro Sula, que pidió anonimato, expresó su preocupación por los altos cobros en sus últimos recibos de junio y julio. Relató que el costo se triplicó sin cambios en su consumo habitual.

“Fui a Enee para quejarme, pero no resolvieron, no permiten grabaciones y solo dicen que debo esperar 30 días hábiles para determinar si debo pagar más de 2,700 lempiras adicionales, que no corresponden a mi consumo real”, lamentó la usuaria, quien a su vez confesó que tuvo que dejar su casa para que el contador no siguiera marcando. A pesar de que su casa lleva más de 15 días deshabitada, en el corte del 13 de julio le aparece una factura con 10,000 lempiras.

Xiomara Osorto, otra afectada, expresó: “Mi factura se incrementó exagerado en abril y mayo, en junio, aunque fue un poco menos, fue más alta de lo normal, necesito que realicen una inspección y otorguen crédito a mi favor por ese exceso injustificado. Mi consumo máximo era de 300 kWh hasta febrero, que ya era bastante, pero aumentó a casi 500 kWh en abril, para colmo, no siempre llega el recibo, y pago en línea sin saber realmente cuánto me cobran, ya que de lo contrario le cortan el servicio a uno”.