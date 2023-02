$!Disminuyen operaciones de lavado de activos en Honduras

Y es que para los agentes de las unidades que persiguen el lavado de activos, las operaciones han disminuido porque ahora tienen que trabajar más en los casos, pues ahora no es el sospechoso que le toca demostrar de dónde obtuvo los bienes asegurados o el dinero decomisado, sino a la Fiscalía.

Escasas han sido las operaciones de las diferentes instituciones de la Fiscalía y Policía contra el lavado de activos , luego de las reformas a la ley que ahora no permite la acusación en contra de un sospechoso si no tiene un delito precedente.

El decreto legislativo 93-2021 para muchas organizaciones ha generado impunidad en los casos que fueron trabajados con investigaciones, pero los sospechosos han logrado salir en libertad por no tener delitos precedentes.

“Al final del fortalecimiento al Ministerio Público , reforma de leyes eso fue parte de las promesas de campañas del gobierno actual y hasta el momento no se ha visto en agenda que se establezcan ese tipo de reformas”.