$!“No desear a la mujer de tu homie”, un mandamiento de la Pandilla 18

Actualmente, el medio más utilizado para su identificación se encuentra de alguna manera restringido, es decir los tatuajes ya que los nuevos miembros no se marcan no utilizan tinta en su piel y cuando acceden a tatuarse los hacen sutilmente, escondidos y muchas veces hasta modificados.

La pandilla tiene reglas de conducta entre las cuales hay 18 que son las más rígidas. Las 18 principales reglas son cuidar el barrio, “todo lo que huela a MS-13 darle para abajo”, no mentirle y no irrespetar al homie, lo que en el barrio pasa en el barrio se queda, las faltas se pagan con muerte, “muerte a los sapos”, no decir quién es el líder si lo andan buscando y no tener miedo.

Las otras reglas son no confiar en nadie al menos que sea en los de la pandilla, no desear a la mujer de tu homie, no impronta la edad , ni él sexo, ni él color de la piel para entrar a la pandilla, mataras a tu familiar si él está en la pandilla rival, resguardarás a las pandillas aliadas o pandilleros aliados, no dejarás a tu homie atrás aunque sea riesgoso, no le mentiras a tus líderes, sí prometes algo lo cumples aunque sea riesgoso y actuarás con gran violencia ante arrestos.