Honduras: marginados y sin poder dar respuestas están los alcaldes

Señala que una forma de medir el impacto que tendrá el calor y la ausencia de lluvias en las cosechas, es que por la altura muchas parcelas se hielan con el sereno de la noche, y eso hará que las matas, por ejemplo de maíz, no den mazorcas. O si las matas ya tienen jilotes, el viento los trilla, y no llegan a convertirse en elotes. Eso también afecta.

“Tenemos que hacerle frente a esto, las ideas son muchas, pero necesitamos ayuda del Gobierno , de cualquier organización, de donde sea, porque la verdad, la ocupamos. Yo escucho que hablan de grandes cantidades de dinero, pero no llega a estos pueblos de Lempira. De repente toca hacer más injerencia”, expuso Santos.

Señala que urgen sistemas de riego, pero de momento asistir con raciones a las familias de las zonas altas donde ya se les acabaron las reservas de grano. “El problema en esos lugares que ahí no hay mercados o pulperías que les vendan los básico, la gente ya gastó sus ahorros y con suerte hayan un trabajo, que bien pagado les da unos 1,000 lempiras semanales. Son enormes las dificultades que enfrenta nuestra gente, aquí llegan a la alcaldía a pedir ayuda porque tienen necesidad, pero se nos agotaron los recursos, ya que aquí dependemos de las transferencias gubernamentales”, precisó.

Molina citó que los problemas climáticos desencadenan otras consecuencias, como el aumento de la migración, mayor pobreza, ya que muchos de los que perdieron sus cultivos se endeudaron con préstamos y hoy no tiene cómo pagarlos.

“El problema es que aquí vemos el impacto del cambio climático. Aquí empieza lloviendo bonito, la gente empieza a sembrar y de ahí no vuelve a llover, y ese es el momento en el que se nos vienen abajo lo cultivos de maíz, frijol y café. El ganado ha padecido con los veranos tan largos. Ya llevamos siete meses en verano, y se extiende con la canícula”, acotó.

Lo que está pasando con los productores es que lo poco que invierten no se vuelve a recoger. No tenemos producción, y a la gente le toca comprar sus alimentos.

" Lo que está pasando con los productores es que lo poco que invierten no se vuelve a recoger. No tenemos producción, y a la gente le toca comprar sus alimentos. "

“Queremos ver cómo llegamos a embajadas, organismos y el Gobierno. Necesitamos alimentación, fertilizantes. Que nos ayuden con lo que sea. Nosotros somos partes del corredor seco, pero no nos incluyen en la emergencia declarada a comienzos del año y estamos siendo fuertemente afectados. Aquí sobrevivimos con las transferencias y no es posible que siendo parte de Honduras no seamos escuchados por nuestros presidentes”, expuso.