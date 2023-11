$!Los 107 días de crisis en Congreso Nacional alejan inversiones en Honduras

Desde ese instante, los acercamientos y cabildeos que ya habían comenzado en los pasillos y en reuniones para tomar café se volvieron oficiales en las esferas políticas. No obstante, todo auguraba una elección difícil. Incluso, la composición misma del Congreso Nacional dejaba entrever que alcanzar acuerdos no sería nada fácil.

“Se debe apuntalar más en el sector primario y secundario para que realmente exista desarrollo plural en nuestro país. Y esa es la parte que creemos nosotros no se está haciendo adecuadamente. Lógicamente la polarización tampoco ayuda a esta situación. Estas cosas se deben de abordar de una manera técnica, con análisis de impacto económico y no de una manera política”.

“Pero lo que sucede en Honduras es al revés, cuando tenemos crisis afuera, creamos crisis adentro y de esa manera no podemos tener ninguna opción de inversiones nuevas, no podemos tener confianza en el país para invertir, tanto los nacionales como los extranjeros, y no damos las condiciones a la industria nacional por temas internos, como la tramitología lenta, centralización de las empresas estatales en Tegucigalpa, hacen que las empresas en la zona norte, que es donde está concentrada la mayor parte de la industria, realmente no puedan avanzar de la forma en que se necesita”.

Handal considera que el conflicto en el Congreso Nacional lo que hace es evidenciar el “débil Estado de derecho que tiene Honduras”. “Cuando los políticos interpretan cada ley de la manera que les conviene, no hay claridad. No es posible que mañana haya una crisis y que la otra semana haya otra, y que cada quien interprete equis artículo de la forma en la que más le conviene. Eso lo que evidencia es que no hay seguridad para invertir en el país, y eso lo nota un grupo a la hora de querer venir a invertir. Eso se ve”, lamentó el industrial.