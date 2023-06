$!Guardias de seguridad matan hasta siete hondureños al año tras enfrentamientos

Un fiscal explicó a este medio de comunicación que el número de arrestados con procesados no concuerdan porque probablemente, pese a la captura policial, no existió ningún testigo que observara el hecho ni se tenían elementos que vincularan al guardia con el evento.

En muchos de esos casos al guardia se le ordenó la libertad en 24 horas y no se presentó requerimiento fiscal o acusación porque se actuó bajo el amparo de una eximente de responsabilidad como ser el ejercicio legítimo de su oficio o inclusive en legítima defensa personal cuando es atacado en un intento de robo.

Un caso no aislado es el de un guardia de seguridad hallado sin vida y en condiciones misteriosas el pasado 1 de junio en la planta baja de un edificio comercial en San Pedro Sula. A través de un vídeo se verificó que no hubo ingreso de individuos armados y, aunque inicialmente se manejó que pudo detonar su arma accidentalmente, se constató que fue él mismo quien intencionalmente haló el gatillo, desplomándose al suelo y muriendo de inmediato.

La violencia en el entorno laboral es una preocupación creciente en diversas profesiones u oficios, y los guardias de seguridad no son una excepción.

Los acontecimientos de violencia contabilizados en los últimos años han llevado a la industria a preocuparse más por capacitar a gerentes de seguridad y guardias a nivel de instituciones, barrios y colonias, entre otros espacios.

Fernández aclaró que, como en cualquier rubro, también la seguridad tiene su medio informal, en este caso, muchos de los que trabajan en custodiar zonas residenciales cerradas. Mencionó también que como rubro están buscando cómo cubrir todos sus derechos laborales, incluyendo un salario justo; no obstante, dijo ser consciente que a las empresas les resulta difícil pagar como corresponde. Señaló que en su mercado existe una norma de trabajo de 24 x 24: “El público lo ve mal, pero el guardia no tanto, y aunque parezca inhumano, hay que entender que tenemos que irnos por un régimen como en la Policía o el Ejército, no podemos trabajar ocho horas”.

Entre líneas, el empresario no evitó referirse a la estela de muertes ocurridas a manos de vigilantes. “Es tanta la desgracia que esa arma funciona cuando es contra un ciudadano y no contra delincuentes. Al final me parece que debe existir tolerancia entre ambas partes”, concluyó