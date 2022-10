La plataforma de subastas todavía no está activa, no se sabe aún a detalle cuáles son todos los bienes en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y falta rastrear más posesiones que en la administración anterior se asignaron a funcionarios sin dejar ningún tipo de registro.

Aún no, el problema es que al parecer había la activación de dos plataformas en forma irregular, eso según me han explicado los técnicos que han dado lugar al funcionamiento de la plataforma. Entonces ha sido constantemente “hackeada” por personas de varios países, entonces eso imposibilita la reactivación, por eso estamos tratando de ver si compramos un sistema, algo para contrarrestar esa parte. Este año no ha habido ventas en lo que se refiere a la plataforma de subastas.

¿Se han recuperado los bienes que se dijo que se estaban haciendo mal uso por parte de la administración anterior, por ejemplo, carros?

Estamos todavía en el proceso, del total de vehículos que andan circulando, si la norma estipulada, va a costar un poco porque digamos no hay registros de los casos, solo nos damos cuenta de ellos por información que nos llega a veces, encontramos registros, pero que no están con información pertinente, y hay otros casos que sí no hay ningún problema. Y los que los andaban, en efecto, eran del Gobierno anterior, en este por los momentos no han ocurrido estas irregularidades.