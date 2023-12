Hondureños en España: sueños, desafíos y realidades

”Los clientes me quedaban viendo de mal y murmuraban entre ellos, en un año solo una vez me dieron propina porque fue una señora. El administrador me dijo que no podía seguir por las quejas de los clientes”, dijo Flores para Diario LA PRENSA.

A pesar de que muchos migrantes hondureños están dispuestos a trabajar, a menudo encuentran dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados, especialmente aquellos que corresponden a sus habilidades y experiencia.

En España hay hondureños que no pueden rentar un piso o apartamento por el alto costo y muchos migrantes enfrentan condiciones de vida precarias o comparten alojamiento para reducir gastos.

“En el primer año que me quería independizar de un familiar que me ayudó a llegar a Madrid, no me quisieron rentar un apartamento por ser centroamericana; me pidieron depósito de tres meses adelantado al conocer mi estatus migratorio”, comentó Alicia Flores.

Los migrantes hondureños enfrentan dificultades con su situación legal, lo que limita su acceso a ciertos servicios y derechos. Obtener la documentación necesaria puede ser un proceso complejo y largo.

El acceso a los servicios médicos a veces puede ser complicado debido a la falta de seguro médico o desconocimiento sobre cómo acceder a los servicios de salud.

A pesar de estos desafíos, muchos inmigrantes hondureños en España han encontrado oportunidades para crecer, aprender y hacer contribuciones positivas a la sociedad española. La resiliencia, la determinación y el apoyo organizacional y comunitario pueden ayudar a abordar estos desafíos y encontrar mejores soluciones integradas.