$!Mano de obra hondureña: 150 mil compatriotas ya viven en España

La gran pregunta es: si van como turistas, ¿por qué tanto drama? No se necesita ser agente de inmigración o detective para responderse, son compatriotas que dejan todo y se van con una maleta de sueños que anhelan hacerlos realidad en tierras europeas. La gran mayoría van por primera vez y el resultado es que no todos regresan como se refleja en el itinerario de viaje.

Clemencia es de pequeña estatura, su cabellera es de color negro, piel trigueña y una mirada triste. ¿Ha sufrido discriminación?, preguntó el periodista, “en lo personal no me ha tocado una experiencia así, pero con esto no quiero decir que a otras personas no le haya pasado”, expresó.

Pronto cumplirá seis años de aquella trágica noche en París, el apoyo para la familia era uno de los objetivos y lo está logrando, está construyendo su casa y es una evidencia clara que como ella muy bien lo apuntó “el sacrificio tarde o temprano tiene su recompensa”, concluyó.