Con apoyo de España, hondureñas de etnia lenca recogen primera cosecha de papa orgánica

Además, cuando no estaban organizadas, no podían salir de sus casas sin la autorización de su marido. Eso está cambiando, según relató la presidenta de la Amir, Modesta Sánchez, quien subrayó que el apoyo de la AECID “ha sido de mucho beneficio para nuestra organización”.

Agregó que la organización ha venido a transformar la vida de las mujeres lencas agrupadas en la Amir y mejorar el aspecto nutricional.

Mientras mostraba unas hermosas zanahorias listas para vender, Modesta recordó que cuando no estaban organizadas, en sus casas, por el machismo de su pareja, agachaban la cabeza.

“Pero eso ha cambiado, hemos logrado desarrollarnos y valorarnos entre nosotras mismas. Anteriormente me temblaban las faldas para poder hablar. Ahora ya no me tiemblan las faldas, me siento empoderada porque puedo decidir mis cosas, yo siembro, yo vendo y tengo mi poquito de ingreso económico y eso me ha ayudado bastante”, recalcó Modesta.