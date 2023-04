$!Entregaron a familias más de 200 muertos sin autopsias ni levantamientos

San Pedro Sula, Honduras. El 16 de marzo fue hallado sin vida y en condiciones misteriosas frente a su carro el joven Daniel Ernesto Padilla a la altura de Zambrano, en la carretera CA-5, donde familiares, en ausencia de fiscales y forenses, tuvieron que ejecutar el levantamiento y llevárselo en medio de la angustia y el dolor.

Cuatro días después, el 20 de marzo fue encontrada muerta Ana Lizeth Hernández, cuyo esposo, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), fue señalado como el principal sospechoso de haberla asesinado. Este fue requerido y posteriormente liberado por falta de pruebas, pues argumentó que se trata de un suicidio por el contexto en que sucedió, tampoco había quien acusara.

Fue hasta dos días después, tras constantes presiones públicas y de familiares, que realizaron una autopsia a la víctima y cuyo resultado sigue sin conocerse.

Estos dos casos solo son parte de la estela de sucesos donde no hubo el abordaje adecuado como resultado de la crisis que duró más de 70 días por parte del personal del Ministerio Público y Medicina Forense en Honduras.

La población no pudo interponer denuncias en la mayor parte de oficinas del ente acusador del Estado debido a que sus empleados estuvieron reclamando un aumento salarial del 25% (10% de una mejora en remuneración y 15% por costo de vida). Adujeron que desde hace unos 10 años no recibían beneficios de este tipo, por lo que no tuvieron más opción que irse a las calles, protestar y paralizar las actividades.