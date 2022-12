Javier Bú: “Hemos tenido más de 10 reuniones al más alto nivel por el TPS”

Tegucigalpa

Javier Efraín Bú, quien fue juramentado el pasado 14 de noviembre en Tegucigalpa como nuevo embajador de Honduras en Washington, habló en exclusiva con LA PRENSA Premium sobre los nuevos retos que tiene por enfrente como máximo representante en ese país, con relación a temas como migración, seguridad nacional e inversión extranjera.

Recientemente fue juramentado como nuevo embajador de Honduras en Washington ¿Qué hizo para ganarse la confianza de la presidenta Xiomara Castro y que lo escogiera para ostentar tan importante cargo?

Vengo de una familia de políticos, diplomáticos y médicos, he estado cerca de mi país. Me preparé en Derecho Internacional y fui diplomático en un período corto durante el 2009, pero adquirí mucha experiencia en los temas de Washington, he vivido durante más de 15 años en Estados Unidos, conozco su sistema político y realidad, al igual que la de Honduras. Saqué una maestría adicional en Políticas y Gobierno de Estados Unidos, así como una especialización en Políticas Públicas, por lo que imagino son consideraciones que tomó la presidenta Castro para que desempeñara el cargo.

Hablemos del Estatus de Protección Temporal (TPS). Estados Unidos lo amplió hasta el 30 de junio de 2024 ¿Qué se hará mientras tanto desde su posición? ¿Qué se piensa hacer con las gestiones de TPS de quienes migraron por las tormentas Eta y Iota en 2020?