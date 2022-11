Su estilo de vida era beber licor y refrescos, fumar tabaco, no cuidaba lo que se comía. Su vida únicamente giraba entre salidas con amigos, su trabajo como ayudante de bodega en la Central de Abastos y su casa, sin hacer ejercicio y poco consumo de agua.

“Se me cayó el mundo, estaba en pánico, tenía la mente apagada, pensaba en mi futuro y qué iba a ser de mi vida”, fue la primera reacción de Bayron al saber del desalentador resultado médico.

“Sentí extraño porque la doctora que me miró hacía preguntas raras, luego llegaron como siete médicos y se reunieron en una sala, pensé que me iba a morir”, supuso Escoto.

Al socializar el resultado , el grupo de galenos conversó con el hondureño para explicarle qué presentaba. “Tienes insuficiencia renal crónica nivel cinco, debemos hacer la diálisis hoy mismo porque si no te mueres, y no vamos a permitirlo, eres una persona joven, puedes avanzar en la vida y darle mucho a tu país”, declaró uno de los especialistas.

“Me puso la mano sobre el cuerpo y me dijo: ´nunca te voy a dejar solo, tienes una gran mujer a tu lado y voy a estar contigo hasta el final. Estoy en este mundo solo con una costilla, sin el hígado y tengo perforado un pulmón´. Después se paró entre la puerta, volteó su cabeza, me volvió a mirar y se fue”, contó Bayron mientras compartía su historia.

¿Cómo fueron las diálisis?, le preguntamos. “Al inicio me mareaban y salía decaído, estaba conectado hasta cuatro horas por día. Estuve más de tres años con ese tratamiento y la factura que me llegó al final era de 124,000 euros, pero me avisaron que ya la habían cancelado, todo lo pagó el Gobierno”, apuntó.