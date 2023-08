”Derogatoria de Ley no solo afecta al Seguro, le hace gran daño económico a trabajadores”: RAP

Burgos cuestionó a los parlamentarios por todos los retrasos ocasionados para la aprobación. ”Sabemos que la agenda del Congreso Nacional ha tenido muchos temas y ha habido prioridades encontradas, entonces, ante otras prioridades han ido desplazando esta ley. Quiero asegurar que no hay ninguna polémica con esta ley, hay consensos tanto en el Consejo Económico como en el Ejecutivo, pero ese en el Congreso donde deben aprobarlo”, insistió.

Desde hace 23 años, los hondureños que trabajaban, de manera obligatoria aportaban el 1.5% al Fondo de Vivienda, al igual que el 1.5% por parte del sector privado, el cual tenía como propósito solventar el acceso a una casa.

En 2015 se promulgó una nueva ley en la cual para no sobrecargar al patrono y trabajador, dejando establecido que no podía ser obligatorio. Con esto, el pasivo laboral no debía estrictamente estar en fondos líquidos, solo se acumulaba; sin embargo, si el patrono presentaba obstáculos para consolidar el pago, se sumaba otra complicación entre las partes.

Con la Ley Marco se logró una conquista desde la visión social para el empleado, ya que este acumulaba el 50% de su pasivo laboral y el otro 50% permanecía en fondos líquidos. Esto se implementó finalmente hasta el año 2016.

Hasta antes de abril de 2022, en el Fondo de Cesantía se recibía 190 millones de lempiras mensuales, mientras que en el Fondo de Pensión 66 millones de lempiras mensuales. Cuando se declaró inconstitucional la Ley, estos aportes desaparecieron, impactando fuertemente contra los trabajadores.