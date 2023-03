“Deben buscar un consenso sobre Ley de Justicia Tributaria”: Jaume Segura

La UE quiere y ha querido siempre acompañar a Honduras en su desarrollo hacia una sociedad, una economía, un país más sostenible. Eso pasa por varios ejes, primero, por la lucha contra el cambio climático, siendo Honduras uno de los países más afectados del mundo (...). También en el desarrollo inclusivo, que pasa por crear empleos, especialmente empleos dignos, formales, que contribuyan con sus impuestos al Estado y el Estado pueda ofrecer servicios públicos de calidad, para eso hace falta formación, entendimientos, oportunidades. Ese sería nuestro segundo eje de cooperación, y un tercer eje es, por supuesto, apoyar el fortalecimiento democrático y el Estado de derecho. Estamos convencidos de que no existe un desarrollo sostenible, inclusivo, sin una democracia y un Estado de derecho que funcionen, eficientes y que ofrezcan a la población esos servicios, garantías de que pueden contar con instituciones públicas que sirven para que el ciudadano y la ciudadana tengan derechos fundamentales garantizados, sus derechos políticos y también su igualdad. La igualdad de género es un tema fundamental. No hay una sociedad verdaderamente democrática, verdaderamente inclusiva, que se pueda desarrollar sin las mujeres y otros grupos más vulnerables.

Para lograr la inclusión el Gobierno debe tener voluntad, pero atrás hay un costo económico. Actualmente hay una discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria. Algunos sectores están a favor y otros en contra. El Gobierno dice que recaudando más impuestos puede invertir en educación y en salud. ¿Qué opina? ¿Es posible lograr un consenso?

Yo vengo de la UE y lo que usted está hablando está en el corazón de nuestros Estados: un consenso social por el cual los ciudadanos y las ciudadanas aportan con sus impuestos al Estado y el Estado provee unos servicios públicos. Lo que diferencia a Europa, posiblemente de muchos otros países del mundo, es que los servicios públicos proporcionados por el Estado son de calidad, hay una educación de calidad, salud de calidad, infraestructuras de calidad, y son públicas en la mayoría de los casos.

Eso no significa que no pueda haber un sector privado que ofrezca esos servicios. Es una opción del ciudadano optar por uno o por otro, pero el Estado garantiza que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en salud, educación, protección ambiental, infraestructura. Eso se basa en una especie de círculo virtuoso por el cual si la economía crece, el Estado tiene más recursos: los ciudadanos tienen más recursos y pagan más impuestos. Ahora bien, en muchos países del mundo, ese círculo se invierte. Los ciudadanos no contribuyen porque el Estado no provee estos servicios, y el Estado no provee estos servicios porque los ciudadanos no contribuyen. Es un círculo vicioso. Hay países en América Latina que lo tienen resuelto con un pacto social, con un consenso entre todos los actores, y para eso hace falta un diálogo social.

Nosotros hemos trabajado muchísimo en el sector de empleo, en crear precisamente ese diálogo entre el Estado, sector privado y trabajadores para que ese tipo de pacto se pueda alcanzar. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se hace en Europa y en otros países de América Latina. Como decimos en España, ‘nunca llueve a gusto de todos’. Obviamente a nadie le gusta que le suban los impuestos y es normal que determinado sector diga ‘a mí no me gusta este proyecto’ y también que el otro lado diga ‘ya no hay otra manera de salir de la trampa, de la deuda’. Cómo se soluciona en Europa, hablándolo y tratado de crear un consenso, y en ese consenso siempre hay alguien que tiene que ceder.