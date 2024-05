A ocho contratos energéticos renegociados se les aumentará la capacidad de generación

”La segunda etapa es que la comisión evalúe cada una las adendas, pero independientemente, de si va en un solo decreto o no, en el Congreso se va a discutir una por una”, expresó.

Hasta ahora, la estatal eléctrica no había hecho público el aumento de capacidad en ninguno de los contratos mencionados. Fue hasta ayer que la Comisión de Energía Eléctrica del Congreso Nacional (CN) compartió la información en televisión nacional.

”Por ejemplo, el incentivo no era eterno, el incentivo se acababa después de los 10 años. Entonces muchas de estas plantas, la mayoría de estas plantas renovables, se van a bajar automáticamente porque así estaba el contrato”, señaló.

Al respecto, Kevin Rodríguez, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó el hecho de que se hable de un ahorro cuando hay empresas que todavía no entran en operaciones, subrayando que los ahorros reales deben provenir de reducciones en costos operativos actuales.

De estas empresas hay dos que todavía no han iniciado operaciones: San Marcos Wind Energy y Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras.

Rodríguez también se refirió el manejo del incentivo solar. “El incentivo solar de 3 centavos por unidad jamás se pagó, no se mostraron facturas, aunque ENEE lo incluyó en sus cálculos tarifarios”, expresó.

”El incentivo no era eterno, se acababa después de 10 años, y la indexación duraba 15 años. En el año 11, los precios bajarían automáticamente porque el incentivo ya no aplicaría,” agregó Rodríguez.

Por su parte, Edgar Aguilar, experto en temas energéticos, lamentó que desde el inicio de la renegociación no se publicaran criterios ni parámetros, lo que generó desconfianza y preocupa el hecho de que en las adendas no solo se incluyeron contratos en operación comercial, sino también contratos que no estaban operando.

”Que esta sea la última vez que se realiza un proceso como este, porque de ahora en adelante toda la energía debe contratarse de manera competitiva y pública. Esto garantizará precios bajos a largo plazo. Este debe ser el compromiso de las autoridades de la ENEE, la CREE y la Secretaría de Energía. De lo contrario, solo será más de lo mismo”, señaló.

Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), Miguel Aguilar, consideró que es vital que cualquier rebaja en los precios acordados se transfiera directamente a los consumidores y destacó la importancia de mejorar la eficiencia en la distribución de energía y promover inversiones futuras en el sector.

”El desafío es sacar a Honduras de estas condiciones bastante adversas y que molestan en el ámbito nacional. El Stenee al llegar al Congreso -los contratos- se hagan las evaluaciones con la gente que conoce del tema y que se valore tecnología por tecnología, costo por costo, que se vea punto y coma”, manifestó.

LA PRENSA Premium conversó con varios diversos diputados y jefes de bancadas de partidos políticos, quienes informaron que esta semana se reunirán para fijar una postura sobre los contratos renegociados para julio, cuando se sometan al pleno después del receso que abarca desde el 1 al 31 de junio.

“Es importante que se revisen contrato por contrato porque aprobarse todos los contratos de una vez significaría que lo que se ahorra con uno, se le va a ir en el otro”, explicó Rodríguez.