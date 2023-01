$!Claves 2022: Las 10 notas más leídas y vistas en la web

No especificó qué problema le aquejaba, pero agradeció a toda su comunidad por las muestras de cariño. Lanza trabaja como presentadora de noticias y de una revista de entretenimiento en HCH.

La controversial presentadora de televisión Carolina Lanza preocupó a sus seguidores al mostrarse afectada de salud.“Gracias a todos por sus mensajes, de un momento a otro me puse mal”, posteó en una de sus historias de redes en aquel momento.

Trascendió que por lo ocurrido el alcalde Roberto Contreras había suspendido el contrato, pero la agrupación confirmó que solo era un llamado de atención, ya que no existía un contrato como tal.

La exfutbolista Madelene Wright causó revuelo tras convertirse en millonaria gracias al OnlyFans, plataforma dirigida a los creadores de contenido especialmente para adultos.

La vida de Madelene Wright dio un gran giro desde que fue despedida del Charlton de Inglaterra por publicar una serie de videos e imágenes polémicas.

En los controversiales videos, la joven aparecía bebiendo champán mientras conducía y en otra grabación se le miró inhalando de un globo inflado en una fiesta. Por estas razones su equipo la despidió. Tras esto, Madelene decidió probar suerte en OnlyFans y gracias a esta plataforma se ha convertido en millonaria.

“En el primer año gané medio millón de libras (670,000 dólares), no puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo”, reveló la mujer en entrevista al medio The Sun.

La joven confesó que nunca se imaginó ser millonaria gracias a la plataforma, pero aclaró que se arrepentía de los actos que provocaron el despido en su equipo.

Madelene Wright decidió crear un perfil en la plataforma OnlyFans para generar una fuente extra de ingresos.