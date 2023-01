Caso Belkys Molina: nueve años de cárcel enfrentaría acusado

Les pido de corazón a las autoridades que no dejen el caso así no más, que busquen a mi hija.

" Les pido de corazón a las autoridades que no dejen el caso así no más, que busquen a mi hija. "

El caso está estancado, no hay avances y no han seguido buscándola y no tienen móvil.

" El caso está estancado, no hay avances y no han seguido buscándola y no tienen móvil. "

“Les pido a las autoridades que me ayuden a buscar a mi hija, que no se olviden del caso, este vacío me está haciendo sufrir”, lamentó Isabel Gómez, madre de Belkys Molina.

Aunque su salud ha decaído por la situación que atraviesa, doña Isabel accedió a atender al equipo de LA PRENSA Premium en su casa en la comunidad de San Francisco, Lempira.

Visiblemente afectados, ella y su esposo Álvaro Molina, entre lágrimas, quieren saber si hay alguna respuesta de la Policía sobre el paradero de Belkys.“Lo que más me duele es que ella no se metía con nadie, no se merecía lo que le han hecho, no sé por qué le hizo”, apuntó la madre.

“Les pido de corazón a las autoridades de que no dejen el caso así no más, que sigan investigando para que den con el paradero de ella”, pidió la progenitora.

Las hermanas de Belkys también hicieron un llamado a los jefes policiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que no tengan dormido el caso.

Para ellas, la institución policial se conformó con haber capturado a Alexis Noé Lemus y ordenado la captura de José Luis García Gálvez.María Molina, una de las hermanas de Belkys, manifestó que avanzaron poco en las investigaciones y desde hace unos meses el caso está estancado.

“Para nosotros es triste salir a buscar información del paradero de Belkys ante la Policía y Fiscalía y regresar al mismo silencio y con la incertidumbre por no saber dónde está Belkys”, afirmó.

Otra de las preocupaciones de la familia Molina Gómez es que el único capturado, Alexis Noé Lemus, además de no decir dónde dejó a Belkys Suyapa, pueda lograr salir en libertad por pruebas débiles o por una baja condena.