Los líderes nunca tienen trabajo, ellos tienen asignación en sus mentes, todo líder tiene escondido en su propósito su pasión; así usted tendrá el enfoque motivador para realizar y llegar a alcanzar las metas que desea; elegir en la vida debería de no ser difícil, pero en la realidad sí lo es; nuestro corazón es como un jardín, muchas personas que están alrededor pueden sembrar malezas y otras bellas flores; nuestro trabajo es reconocer la diferencia.

Si queremos disfrutar nuestro destino vamos a encontrar que debemos superar las distracciones y voces del enemigo que tratan de jugar con nuestros miedos; el gozo en los tiempos duros requiere fe; pero estar con personas con las que se confía nos ayuda a mantener una atmósfera de risa y agradable; una persona apasionada no solo hace, sino que siente lo que está haciendo y es esto lo que le motiva e inspira; las personas que tienen un trabajo normal empiezan a las 8:00 de la mañana y terminan a las 5:00 de la tarde, es una función que hacen, pero no da aporte a la humanidad o hacia los demás; la pasión fue hecha para nuestro destino. “Deléitate a ti mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón” Salmo 37:4. La pasión se puede definir como un deseo profundo; si usted quiere ir tras un sueño no se puede sentar y esperar que eso sea fácil, la pasión es un anhelo, nunca podrá ser un líder exitoso a menos que tenga una necesidad interna por hacer y lograr algo en la vida; la pasión es una obligación, esto es así para su comunidad, mundo y generación, la pasión es un compromiso sincero, es allí la diferencia, hoy en día hay muchos que están interesados en hacer varias cosas, pero no comprometidos; la vida del trabajo a la pasión no significa algo por qué vivir, sino algo por que morir.