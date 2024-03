“La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote”: Albert Einstein.

Todas las experiencias de hoy serán recuerdos del mañana, ya sean agradables, o tristes pero siempre estarán allí; la dificultad para muchos es que no pueden encontrar nada bueno en el pasado, pero siempre hay algo que valga la pena; el aprendizaje es que sí podemos cambiar para bien de las cosas, saquemos lo bueno sabiendo que cada uno es protagonista de su propia vida; porque nadie puede vivir de los recuerdos, ya que estos se pueden convertir en su propio veneno y devorar la felicidad pasada y quitar el hambre por nuevas experiencias.

“Las experiencias repetidas tienen una única finalidad; enseñarte lo que no quieres aprender”: Paulo Coelho.

No permitas que la inactividad lo atrape, o el desánimo, la soledad y la tristeza. Es fundamental apreciar la riqueza que la vida nos ha dado, es valorar lo que Dios nos ha dado, sé agradecido, llevar un estilo de vida saludable, decida como quiere vivir hoy, propóngase a dar lo mejor de lo que usted es y tiene, la vida sencillamente regala lo que usted le da, es así que podemos conseguir el amor puro y verdadero, nunca limite sus pensamientos y no deje de intentarlo, cree en el Señor que será manifiesto, cuide su autoestima y añada valor a su vida; no permita que el temor le acondicione y tenga temor a pasar el ridículo cada día, porque en Dios hará manifiesto las cosas, cada uno tiene sus valores; nunca se aferre a su pasado, para crecer en su vida interior aprenda del pasado, decida en el presente y conquiste su futuro; desarrolle un equilibrio en su mente y cuerpo.

La resurrección de Jesús es evidencia que el mundo está para algo mejor, la victoria es real.” Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios” ROMANOS 4:25. RVR60.