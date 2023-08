¡Por eso te escogió!

Eres lo que eres, porque es lo que has elegido ser. Si no estás satisfecho, debes cambiar desde adentro hacia afuera”: Steve Marabolli.

Un día un hermano de San Francisco de Asís le preguntó repetidas veces: ¿por qué tú?, ¿por qué tú? La cual él respondió en forma moderna, ¿por qué yo qué? El hermano le dijo: ¿por qué todos quieren verte a ti y oírte a ti? Tú no eres el indicado, ni bien parecido, ni de familia noble y él respondió: es porque los ojos del Altísimo así lo han querido, me escogió a mí porque no pudo encontrar a nadie más indigno, y quiso confundir la nobleza, la magnificencia, la fortaleza, la belleza y la sabiduría de este mundo; continuamente mira Él a los buenos y malos, y por su gracia me vio a mí.

Es evidente que el liderazgo que hoy en día debe trascender de la confianza humana a la divina, conocer a hombres, entendidos e ilustres, pero que conozcan a Dios, que sepan tomar decisiones, y sobre todo busquen en ellas la voluntad de Dios, un liderazgo que no sea ambicioso sino humilde, que siga métodos, que sobre todo siga el ejemplo de otros líderes modelos y sea él mismo ejemplo.

En lo natural el liderazgo común le gusta mandar, pero lo fundamental es que se deleite en obedecer, la mayoría busca la recompensa personal, pero es básico amar a Dios y a los demás, eres especial cuando dejas de ser independiente y aprendes a ser dependiente de Dios.

Él te escogió a ti porque aprendiste a no ser mezquino, petulante, arrogante, aprendiste a trabajar en equipo y sobre todo a inspirar confianza; hoy es tiempo de vencer el desaliento, pesimismo, sigue creciendo y recuerda que fuiste escogido para una asignación”.

Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché.” Isaías 41:9 RVR60.