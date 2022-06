Con especial alegría quiero compartir con ustedes todos un coloquio entre el alma y el Señor, bellísimo escrito de P. I. Larrañaga:

“Tú me sondeas, me conoces, me amas. Estás conmigo. Tú me compenetras, me envuelves, me amas. Estás conmigo.

Estás substancialmente presente en mi ser entero. Tú me comunicas la existencia y la consistencia. En Ti existo, me muevo, en Ti soy, Tú eres conmigo. Estás conmigo.

Eres la esencia de mi existencia, el fundamento fundante de mi ser. Estoy dentro de Ti. Estás dentro de mí. Estoy en torno de Ti. Estás en torno de mí. Con Tu presencia activa, paterna y vivificante, compenetras todo cuanto soy y todo cuando tengo.

Eres el alma de mi alma y la vida de mi vida. Eres más interior que mi propia intimidad. Eres más yo que yo mismo.

Eres aquel mar azul profundo en el cual estoy enteramente sumergido. Dondequiera que estés Tú estoy yo. Dondequiera que yo esté, estás Tú. Soy pues hijo de la inmensidad.

No hay piedra en el fondo del río que no esté rodeada de agua como yo lo estoy de Ti. No hay pez en el mar ni pájaro en el aire que estén rodeados de elementos como yo lo estoy de Ti. Si descendiera a las grutas oscuras de la tierra, ahí también te encontraré, me envolverás y me amarás.

Si en un arrebato de locura pidiese prestadas las alas blancas de la luz y fuese recorriendo trescientos mil kilómetros por segundo y atravesando los espacios intergalácticos llegara hasta la esquina misma donde termina el mundo, ahí también te encontraré. Me tomarás de la mano y me dirás: Aquí estoy, contigo voy, contigo soy.

Estás conmigo, Eres conmigo, Tú eres mi fortaleza y mi ternura. Eres la inspiración de mi vida y mi libertad completa. Eres la dulzura de mi corazón y mi seguridad. Tú eres mi Dios y mi Padre, la alegría de mi alma y mi descanso. Mi Amigo, mi Dios y mi Todo.. ESTÁS CONMIGO“. Te necesito conmigo... Eres el alma de mi alma y la vida de mi vida... ESTÁS CONMIGO...