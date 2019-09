Aplicar no es solicitar

“La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal reducirá sustancialmente la condena de cincuenta y ocho años de prisión impuesta a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo”, dice una nota. Entiendo que inminente viene del latín imminere: amenazar; por lo que “inminente es aquello que amenaza, que está próximo a suceder, especialmente un riesgo: “La inminente llegada de un huracán obliga a evacuar a esa gente”. Siendo así no me explico qué tiene que ver lo inminente con la entrada en vigor del nuevo Código Penal respecto a doña Rosa Elena de Lobo, puesto que no representa ninguna amenaza; por lo que en este caso lo ideal tuvo que haber sido “La entrada en vigor del nuevo Código Penal reducirá sustancialmente la condena de cincuenta y ocho años de prisión impuesta a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo”. Mucho hemos insistido sobre la fuerza del superestrato inglés en el sustrato español, algo que en determinado momento tiene razón de ser, por ejemplo con el uso de Jeep, una marca de carros todoterreno, es decir, vehículos para circular por zonas escarpadas; pero nos resulta incómodo emplear todoterreno y se nos hace más fácil hablar de “jeep”. Sin embargo, se está usando “aplicar” en el sentido de aspirar, postular, solicitar: “Los interesados pueden venir y saber qué es lo que necesitan para aplicar a una beca, incluso alumnos de secundaria pueden venir. Además de la oferta académica, darán charlas sobre los requisitos para aplicar a una beca”. Se aplican medicamentos, castigos, exámenes, auditorías. etc. Lo que cabría en el ejemplo anterior es “Los interesados pueden venir y saber qué es lo que necesitan para solicitar una beca, incluso alumnos de secundaria pueden venir. Además de la oferta académica, darán charlas sobre los requisitos para aspirar a una beca”. Parece que los hablantes reflejos no se dan cuenta que “apply to” además de ‘aplicar”, en inglés. también es “enviar una solicitud”. Spplication en inglés significa “solicitud, poner en práctica, postulación”, y en computación application es programa, Por el uso especial en informática y por su expansión es valido hablar de aplicaciones y programas a la vez, pero no de aplicaciones por solicitudes.