Por lo general se piensa que las últimas palabras de una persona en agonía tienen gran significado y reflejan la experiencia vivida a través de los años de vida. Es por eso que quiero compartir las últimas palabras de Steve Jobs para que nos sirvan como recomendaciones finales.



“He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado.



En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente.



Debe ser algo más importante: por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia... No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida, que no puedo llevarlos conmigo.



Los recuerdos fortalecidos por el amor serán la verdadera riqueza que te seguirá. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. Muévete adonde quieras ir, esfuérzate para llegar hasta las metas que deseas alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos.



¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama de hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde: la vida”.