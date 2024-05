Por qué se han disparado los precios del cacao y el chocolate

Las cosas normalmente no son así en el mercado del cacao. Durante gran parte de la última década, el precio del cacao en un punto de referencia mundial clave rondaba los 2 mil 500 dólares por tonelada. El año pasado, después de malas cosechas en África occidental , el precio comenzó a subir lentamente —alcanzando los 4 mil 200 dólares por tonelada en diciembre, un umbral que no había cruzado desde la década de 1970.

Una c osecha fallida, seguida de una ola de especulación financiera, puso los precios del cacao en una montaña rusa este año, sacudiendo una industria que depende de cultivos y mano de obra baratos.

Por: J. Edward Moreno/The New York Times

Las grandes empresas de alimentos han estado subiendo los precios y advirtiendo que tendrán que seguir haciéndolo si el cacao no se estabiliza. Las empresas que utilizan más cacao puro —en lugar de aceite de palma y otros rellenos que se utilizan en muchas barras de chocolate— serán las más afectadas, aunque algunos fabricantes de chocolate premium señalan que siempre han pagado precios mucho más altos para pagar a los agricultores de manera justa.

Una combinación de escasas precipitaciones, enfermedades de las plantas y árboles envejecidos provocó una cosecha decepcionante en Costa de Marfil y Ghana en el 2023. Los dos países producen alrededor de dos tercios del cacao del mundo, por lo que el desabasto golpeó duramente al mercado mundial. Continúa: la Organización Internacional del Cacao pronosticó recientemente que la producción mundial estará 374 mil toneladas por debajo de la demanda esta temporada, que finaliza en septiembre, después de un déficit de 74 mil toneladas el año pasado.

Pocos incentivos

Esto no tiene una solución rápida. Los árboles tardan años en producir fruto, dando a los agricultores pocos incentivos para plantar más porque no saben cuál será el precio de la cosecha cuando den frutos. Es posible que algunos prefieran utilizar una mayor parte de su tierra para cultivar hule o extraer oro. Pero si bien el déficit de producción apuntaló el aumento inicial en los precios, la especulación de inversionistas como los fondos de cobertura llevó las cosas a otro nivel.

“Sí, hay elementos que desencadenan el asunto, pero luego estas consideraciones financieras se suman y agravan la situación”, dijo Judy Ganes, consultora de materias básicas. “Está impulsado por el dinero”.

Como cualquier materia básica, el cacao tiene muchos precios diferentes. En Ghana y Costa de Marfil, el Gobierno fija una tarifa estacional que se les paga a los productores de cacao, en un esfuerzo por protegerlos de la volatilidad de los precios globales. Después de que los precios de mercado se dispararon en abril, el Ministerio de Agricultura de Costa de Marfil acordó elevar esa tasa durante el resto de la temporada —pero aún es mucho menor que el aumento en los mercados mundiales de materias básicas.

En otros países, a los agricultores se les pagan las tarifas de mercado.

Pero los grandes compradores, como Hershey y Mondelez, y los comerciantes de materias básicas compran y venden cacao en las bolsas globales, donde negocian granos físicos así como contratos de futuros que pueden requerir que acepten una entrega de granos en una fecha futura.

Es en las bolsas globales donde los precios se han desconectado de la realidad en las granjas.