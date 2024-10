Kamala Harris y el desafío de la protección en la política de Estados Unidos

Por Susan Faludi / The New York Times

Es un aforismo que las candidatas a altos cargos enfrentan obstáculos que los hombres no enfrentan. Menos reconocido es que las mujeres enfrentan obstáculos diferentes entre sí.

El dilema de Hillary Clinton era cómo ser contundente sin parecer fatalmente poco femenina, o parecer querer pasar por un hombre en virtud de ser ambiciosa. El dilema de Kamala Harris es diferente. No tiene que repeler acusaciones de que su ambición la hace poco femenina, en parte porque decidió no hacer de romper el techo de cristal un tema de su campaña. Su debilidad particular —señalada por su oponente— está contenida en la palabra “protección”.