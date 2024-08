¿Podrá Kamala Harris convertir el entusiasmo demócrata en votos?

Por: Peter Baker/The New York Times

CHICAGO — La alegría llega por la mañana, pero también la resaca. La fiesta en Chicago ha terminado. Pero la verdadera pregunta cuando despertaron los demócratas exuberantes el 23 de agosto era si podrían canalizar la intoxicación del momento en una carrera sostenida hasta el día de las elecciones.

La Vicepresidenta Kamala Harris salió de su convención de nominación con un impulso que los demócratas difícilmente esperaban más de un mes antes, cuando pensaban que estarían atados a una candidatura a la reelección posiblemente condenada al fracaso del Presidente Joseph R. Biden Jr. Ella ha rejuvenecido un partido otrora desmoralizado y dado una inyección de optimismo a los demócratas que ahora ven la victoria al alcance.

Sin embargo, la realidad es que la victoria no está asegurada. Los miles de delegados jubilosos en el United Center no eran representativos de los votantes indecisos que Harris necesita para derrotar al ex Presidente Donald J. Trump. La historia estadounidense está plagada de candidatos presidenciales que animaron a sus partidarios en convenciones, sólo para quedarse cortos en noviembre. Y Harris puede esperar una dura batalla durante los próximos dos meses.

Ella lo sabe, por supuesto, y veteranos de campañas pasadas, incluyendo el ex Presidente Bill Clinton y la ex Primera Dama Michelle Obama, advirtieron a los extasiados demócratas en la convención que moderaran sus embriagadoras expectativas. Harris ha tenido uno de los debuts más impresionantes de cualquier candidato a las elecciones generales en los últimos tiempos, pero aún se enfrenta a las encuestas dentro del margen de error.