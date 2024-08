­La modalidad de nacionalismo de JD Vance abre un nuevo debate en EEUU

Pero este debate sigue vivo, en parte porque, para los conservadores, no se trata sólo de populismo económico sino también de cambio cultural. Carson Holloway, miembro del Instituto Claremont, un grupo de expertos conservadores e n California, sostiene que poner demasiado énfasis en las ideas universales de las que les gusta hablar a los liberales —libertad e igualdad— como fuente de la identidad estadounidense ha permitido que el País sea “secuestrado por nociones novedosas y radicales de libertad” que dejaron a la sociedad estadounidense a la deriva, llena de jóvenes que creen en el matrimonio homosexual y, me dijo, “una política inmigratoria que busca trabajadores con salarios bajos en lugar de ciudadanos virtuosos”.

El auge de los teléfonos móviles, las redes sociales y el comercio globalizado ha creado una sensación de “falta de arraigo” que a menudo priva a las personas de las raíces necesarias para prosperar, junto con la motivación para vivir “una vida con propósito , de autogobierno y compromiso cívico”, afirman Wilfred McClay y Ted McAllister, editores de la antología “Why Place Matters: Geography, Identity and Civic Life in Modern America”. El impulso por reclamar un sentido de lugar podría ser parte de la razón por la que el nacionalismo está al alza en muchos países.

Vance es claramente escéptico respecto a la inmigración desenfrenada. Pero su discurso estuvo lejos de ser un llamado a poner fin a toda inmigración, o a ver a todos los inmigrantes como ciudadanos de segunda clase, y mucho menos un llamado a la ideología nazi. De hecho, elogió a su esposa —hija de inmigrantes de India. Vance dijo que era una tradición estadounidense dar la bienvenida a “recién llegados a nuestra familia estadounidense” —siempre y cuando sea “con nuestros términos”. Esto no difiere mucho de la forma en que muchas personas —liberales y conservadoras— con décadas de vínculos familiares con sus comunidades piensan sobre los recién llegados.

Mientras escribo esto, estoy sentada en un vecindario de Detroit donde la gente decide si perteneces o no en función del tiempo que vivió tu abuela en la cuadra. Mi vecino me dejó un mensaje desagradable después de que me estacioné demasiado cerca de su auto: “Tú eres la vecina nueva de la cuadra y debes cumplir con las solicitudes razonables y ser respetuosa con quienes han estado y seguirán estando aquí mucho tiempo después de que te haya aburrido tu nueva compra”.

Tenía razón. Pertenecer a un lugar es más que una noción. Se necesita tiempo, esfuerzo y voluntad para adherirse a las normas de la comunidad. EU puede ser una idea inspiradora. Pero para que esa idea tenga significado para quienes viven aquí, también debe sentirse como tu hogar.

Farah Stockman es autora de “American Made: What Happens to People When Work Disappears”. Comentarios a intelligence@nytimes.com.

