JOH: “Lo más probable es que esté en la cárcel de por vida”

“No le corresponde a usted expresar su opinión sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quieres expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia”, agregó el juez.

Pero Juan Orlando continuó defendiéndose y hasta dijo que con él se aplicó una “justicia selectiva”, además, se refirió a la orden de confiscación de dinero, argumento que ni siquiera tiene tres millones de dólares para pagar.

También mencionó que no conocía a Arnulfo Valle, miembro del clan Valle Valle, y que Geovanny Fuentes Ramírez, narcotraficante condenado a cadena perpetua, dijo que no lo conocía.

“Quiero que sepas: Geovanny Fuentes dijo que no me conocía. No lo conozco. No conocía a Arnulfo Valle. ¿Esta solicitud de $25 millones? Ni siquiera tenemos $3 millones. Esta es la justicia selectiva. El Ministro de defensa mexicano fue dejado en libertad por el fiscal general Barr”, fueron las palabras de JOH.