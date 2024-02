Abogado de JOH pide a juez Castel uso de dispositivos electrónicos en el juicio

El inicio del histórico juicio por acusaciones de narcotráfico contra Hernández Alvarado, que gobernó Honduras en dos períodos presidenciales durante 2014 y 2022, está previsto para el lunes 12 de febrero, a las 9:30 am, hora local de Nueva York (8:30 am, hora de Honduras).

Cabe recordar que, hace varias semanas, la misma defensa pidió que su cliente utilizara una computada portátil. El juez Kevin Castel aceptó la petición; sin embargo, estableció que el dispositivo no estaría conectado a internet y que Juan Orlando Hernández sería vigilado mientras la usaba.

La misiva, enviada por Stabile, no específica sobre el tipo de aparato electrónico y el posible uso que se le daría durante el juicio del exgobernante hondureño.

De ser hallado culpable, podría enfrentar cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que cumple su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, en la árida prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California.

No obstante, no se descarta que en las próximas horas, Hernández se declare culpable con la intención de no recibir una extensa condena. En otro escenario, si opta por el juicio y sus abogados logran desvirtuar todas las pruebas que presentará la Fiscalía, JOH saldría libre y regresaría a Honduras, donde lo esperan su esposa e hijas.