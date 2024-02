El ex alcalde de El Paraíso, Copán, Honduras, Alexander “Chande” Ardón fue llamado este miércoles a testificar en el juicio del expresidente de Juan Orlando Hernández por sus presuntos vínculos en el narcotráfico.

Fiscal: ¿A tenido reuniones privadas con el acusado?

Alexander Ardón: Sí, en el año 2009.

Fiscal: ¿él lo ayudó?

Alexander Ardón: Sí, me ayudó con la fiscalía para que no me investigara.

Fiscal: ¿que hizo a cambio?

Alexander Ardón: Ayudé política y financieramente al acusado?

Fiscal: ¿Financieramente aproximadamente con cuánto?

Alexander Ardón: En esa reunión, con un millón de dólares.