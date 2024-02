Incluso famosos de la música y los negocios han pisado su sala en el Distrito Sur de Nueva York, entre ellos, los famosos raperos Kanye West y Lucradis, y otros personajes como Scott Tucker, un piloto condenado por estafa con préstamos, así como a entidades bancarias como Bank of America y empresas de telecomunicaciones como Telegram.

El caso West

En 2006, este juez estadounidense, enjuició una pugna entre BMS Entertainment y Christopher Bridges y Kanye West.

El juicio abordaba una acusación por infracción de derechos de autor contra Christopher “Ludacris” Bridges y el exesposo de Kim Kardashian. Sin embargo, Bridges y West, prevalecieron sobre las afirmaciones de que la canción “Stand Up” copió el trabajo de un grupo de músicos de Nueva Jersey, específicamente la melodía “Straight Like That”, del grupo It’s Only Family.

Los artistas salieron victoriosos cuando el jurado, presidido por Castel, concluyó que su éxito de 2003 “Stand Up” no copió una melodía de músicos de Nueva Jersey. Fuera del tribunal, en el que no se encontraba West, Ludacris concedió autógrafos a sus fans y posó para fotos antes de partir hacia Los Ángeles. Ludacris dijo que nunca dudó de que el jurado estaría de acuerdo en que la canción que él y West crearon no sonaba como “Straight Like That”

Millonaria demanda

En 2013, Castel presidió una demanda colectiva por fraude de valores que surgió de la adquisición de Merrill Lynch & Co. por parte de Bank of America. En 2013, Castel aprobó el acuerdo de la acción por 2,430 millones de dólares estadounidenses.

Bank of America acordó pagar la millonaria suma para resolver reclamos de que ocultó información crucial a los accionistas cuando compró el banco de inversión Merrill Lynch & Co.

El acuerdo, uno de los más grandes de su tipo, se subrayó cómo Bank of America sufrió por las decisiones que tomó durante la crisis de 2008. Otro caso civil en el que el juez Castel intervino fue la lucha por un esqueleto de tiranosaurio

Castel presidió los procedimientos civiles de decomiso relacionados con la devolución de un raro esqueleto de Tyrannosaurus Bataar a la nación de Mongolia.

En 2013 se emitió una sentencia para incautar un esqueleto importado de Tarbosaurus mongol (denominado Tyrannosaurus bataar) relacionado con la ley de contrabando y la aplicabilidad de la ley mongola en los Estados Unidos.

Eric Prokopi, un cazador de fósiles de Florida, vendió el esqueleto de un dinosaurio llamado Tarbosaurus bataar en una subasta, pero fue demandado por el gobierno de Mongolia, que reclamó que el fósil había sido robado de su territorio. Prokopi, enfrentó el proceso legal y se declaró culpable de varios cargos de contrabando y fraude, y acordó devolver el T. Bataar y otros fósiles a Mongolia.

El esqueleto finalmente llegó a Mongolia, donde fue recibido como un héroe nacional y exhibido en un museo. El caso generó conciencia sobre la problemática del comercio ilegal de fósiles.