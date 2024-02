“Si JOH se declara culpable podría estar en Honduras en 10 o 12 años”: Marlon Duarte

TEGUCIGALPA.

La reciente decisión de Mauricio Hernández y “El Tigre” Bonilla de declararse culpables en el caso de narcotráfico en Estados Unidos, generó un cambio drástico en el panorama legal del expresidente Juan Orlando Hernández, según Marlon Duarte, abogado experto en materia penal.

En entrevista con LA PRENSA Premium, el jurista proporcionó una perspectiva sobre los nuevos desafíos que enfrenta la defensa de Hernández, evaluó la estrategia de la Fiscalía y analizó las opciones legales para el exmandatario.

Abogado, ¿cuál es su opinión sobre el impacto que tiene en la percepción de la justicia el hecho de que Mauricio Hernández y “El Tigre” Bonilla se hayan declarado culpables antes del juicio, dejando a Juan Orlando Hernández como el único acusado?

Lo pueden ver de dos maneras distintas. Para mí es una estrategia de parte de la defensa y más que todo de la Fiscalía, de someter a una culpabilidad a dos imputados en las cuales, según la tesis acusatoria de la Fiscalía, tenían un concierto de actividades en las cuales se dividían los roles en esa organización supuesta que dice la Fiscalía para cometer actividades ilícitas en Estados Unidos. Esa tesis se confirma con la culpabilidad de dos.

La defensa piensa que, yendo solo, que dos personas aceptaron su culpabilidad, pero su cliente no lo acepta porque tiene cómo probar que eso es totalmente falso. Esa es una situación que tendría que convencer al jurado que con las pruebas que desconocemos que tiene la defensa van a desvirtuar la tesis acusatoria de la Fiscalía, peor aún si estas personas que se han declarado culpables declaran, aún y cuando la Fiscalía tiene cualquier cantidad de testigos propuestos para acreditar más a su tesis y mediante sus alegatos convencer al jurado que para mí es lo más difícil que tiene el expresidente.

¿Usted cree que “El Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández declaren en contra de Juan Orlando?

Podría ser, podría ser de acuerdo a las negociaciones que hayan llegado, porque imagino que la Fiscalía no va a negociar con nadie, sino va a tener un beneficio en su caso para afianzar más su posición.

Ahorita ellos están en una posición muy favorable, ¿por qué? Porque su tesis del grupo estructurado lo están afianzando más con la declaración de culpabilidad de ellos dos, es decir, formaban parte de esa estructura, y yo creo que el hecho de que puedan declarar y afirmar ese extremo, ya sea mediante la condena de la culpabilidad o mediante una declaración, la Fiscalía tiene la más, por decirlo así, la más certeza que cualquiera de que va a obtener la sentencia condenatoria.

¿Qué ganan los acusados que se vuelven colaboradores de la Fiscalía de Estados Unidos?

En primer lugar, ganan el hecho de no someterse al jurado y estar sujeto a una estadística del 99.9% de que son condenados y que las penas son de cadena perpetua.

En el caso de los que se han ido a juicio, en el caso del señor Geovanny Fuentes fue a juicio y lo condenaron a cadena perpetua, Tony Hernández se fue a juicio y lo condenaron a cadena perpetua. En la Corte de Florida se fue Sergio Neftalí Mejía Duarte y lo condenaron a cadena perpetua, es decir, del 100% que se han ido a juicio, el 100% han sido condenados en el caso de los hondureños.

Y, en segundo lugar, los que se han negociado con la Fiscalía tienen penas de 20, 15 años, y si siguen colaborando para esclarecer más juicios y siguen siendo testigos, hay una figura en Estados Unidos que se llama resentencia, donde les van bajando de acuerdo a la colaboración. Por eso es importante el hecho de que la negociación vaya encaminada a que a futuro también ellos puedan servir de testigos en otros casos.

Hablemos de Mauricio Hernández, él se había declarado inocente en 2020 y ahora se declara culpable. ¿Por qué sucede esto, qué significa?

Lo que pasa es que la mayoría de todos los imputados que van a Estados Unidos, usted lo primero que se declara es inocente porque tiene que ir viendo qué pruebas tiene la Fiscalía, cuál es el proceso, porque usted va a ciegas allá. Entonces al ver usted la magnitud de las estadísticas, la magnitud de lo que es implacable el juez, de la magnitud de lo drástico que es esa corte, si usted decide, la mayoría después cambia el hecho de inocencia a culpabilidad.

En lo que falta para el juicio, ¿usted cree que existe la posibilidad de que Juan Orlando se declare culpable también?

Sí, existe la posibilidad. Yo en su momento dije que tenía la corazonada, por decirlo así, en el hecho de que se declarara culpable Mauricio Hernández y el señor Juan Carlos Bonilla, y así pasó. ¿Por qué? O sea, imagínese usted que eran defensores que les había puesto el Estado. En el caso de Mauricio, quería que le separaran y que le cambiaran al abogado. El abogado de Juan Carlos Bonilla dijo que se retiraba. Entonces, los abogados le ponen en perspectiva lo que va a pasar, le ponen las cosas claras de que lo que es más posible es la cadena perpetua. Entonces, por eso es que optan a este beneficio, pero en el caso de Juan Orlando, lo más que le conviene es declararse culpable.

Ahora, en ese panorama, ¿qué desafíos legales cree que enfrenta la defensa de Juan Orlando, ahora que él es el único enjuiciado?

En primer lugar, que declaren estas dos personas. En segundo lugar, que declare algún funcionario de alto nivel de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), un alto funcionario del Estado, que declare también Alexander Ardón y Hugo Ardón. Esos son los desafíos más importantes, porque no sabemos con qué prueba pretenden desvirtuar ellos esa tesis acusatoria de la Fiscalía. Es el desafío más grande, pero el peor aún que tienen cuesta arriba es el jurado, el jurado siempre es implacable, convencer al jurado tendrían que convencerlos a todos de que son tres inocentes.

Entonces, ¿cuál cree que sea la estrategia que vaya a usar ahora la defensa? Ahora que el foco ya está exclusivamente en Juan Orlando Hernández.

Lo que ya conocemos nosotros, el hecho de decir que son narcotraficantes confesos y que es producto de una venganza, como siempre lo han manifestado, que ellos están declarando contra Juan Orlando Hernández, ya que no existe ninguna evidencia física que lo vincule materialmente a la droga ni materialmente al dinero.

¿Cómo califica usted a la defensa del expresidente?

Me parece que se han quedado muy cortos, ellos de deberían haber venido acá, les faltó recursos, pienso que debían tener lista también una estrategia de defensa en cuanto a testigos de Honduras, testigos de Centroamérica, inclusive, testigos que ya no trabajan también el tema de prensa le falló, tenía que haber invertido en prensa, en medios de comunicación, en hacerlo mediático el hecho de su estrategia de defensa de su inocencia, pero me parece que en eso se quedaron cortos. No es en conocimiento porque yo sé que el señor Colon un juicio de esta magnitud no lo había llevado, ni de narcotráfico en condiciones de hondureños extraditados.

Abogado, y dada su experiencia, ¿qué tan común es que los coacusados se declaren culpables antes del juicio? En casos de esta magnitud.

El 90% a 95%.

¿Cuál cree que sería el posible resultado para el presidente Hernández si optara por la decisión de declararse culpable?

Si se declara culpable, la pena podría andar entre 20 y 25 años. Y también puede colaborar mediante un acuerdo y le den una resentencia, que podría estar aquí (en Honduras) en 10 o 12 años.

¿Y si el expresidente sigue manteniendo ir a juicio?

Si decide ir a juicio le van a poner una cadena perpetua más 30 años, mínimo.