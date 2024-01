Raymond Colón: “Ya no estoy en condiciones de llevar este caso”

El revés de Juan Orlando Hernández a Colón fue respondido por el abogado con par de frases: “Es difícil seguir esa exposición. Ya no soy apto para juzgar este caso”.

Colón, quien reaccionó sorprendido cuando Juan Orlando Hernández insinuó que este era un “infiltrado de la DEA” y que no estaba en condiciones de defenderlo porque estaba enfermo desde hace seis meses, especialmente de covid-19.

El abogado que encabeza la defensa legal de Juan Orlando Hernández , Raymond Colón, dijo no sentirse apto para encarar el juicio del 5 de febrero en el que su cliente -junto a “El Tigre” Bonilla y Mauricio Pineda Hernández- enfrenta tres graves cargos relacionados con el tráfico de drogas y uso de armas.

Antes, Juan Orlando Hernández, quien se mostró aireado por las circunstancias que enfrenta en la víspera del magnánimo juicio, dijo al juez Castel: “Tengo 2 emergencias. No me siento debidamente representado. Hace seis meses que está enfermo”.

Prosiguió: “No he podido hablar con mi abogado de Honduras. Necesito citar a testigos de Honduras. Necesito una computadora portátil. Pero la persona que me refirió a Colón dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa. Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal. Necesito un abogado público. No puedo continuar con este juicio”.