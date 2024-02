A una cárcel de mediana o máxima seguridad enviarían a JOH si es condenado

Yo creo que va a ser enviado a una cárcel de mediana o máxima seguridad, pero no como donde está el Chapo Guzmán porque él -JOH- no es tan peligroso.

Según Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el exmandatario será condenado y trasladado a una cárcel de mediana o máxima seguridad por las implicaciones en el caso y los involucrados en el mismo.

“Yo creo que va a ser enviado a una cárcel de mediana o máxima seguridad, pero no como donde está el Chapo Guzmán, porque él -Juan Orlando Hernández- ya no tiene infraestructura y no es tan peligroso como un terrorista ni como lo fue Pablo Escobar”, expresó.