Estados Unidos

Renato Stabile fue el elegido por el cuerpo de la defensa de Juan Orlando Hernández para contrarrestar lo dicho por el fiscal David Robles y lo hizo de una forma tal, que dejó impactados a todos los presentes en la sala.

“El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí (Hell is empty and all the devils are here)”. Con esta frase de William Shakespeare, dicha en tono firme y convicente, Stabile inició su discurso con la mirada puesta en el jurado. “Y les prometo que todos esos demonios estarán aquí”, exclamó.

Stabile, criticó al gobierno por basar su caso en el testimonio de “personas depravadas” y “psicópatas” que, en conjunto, son responsables de docenas de asesinatos.