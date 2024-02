Juicio histórico contra JOH comienza hoy con selección del jurado

El manual explica, además, que “las explicaciones del juez se denominan instrucciones e incluyen requisitos para que los miembros del jurado: no lean ni escuchen noticias del juicio, no visiten la escena del presunto delito, no realicen ninguna investigación sobre cuestiones del caso, incluido el uso de Internet, y no discutan el caso con cualquier persona (incluidos otros miembros del jurado) hasta que se hayan presentado todas las pruebas y se retiren a deliberar”.