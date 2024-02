Las partes tienen el derecho de cuestionar la idoneidad o competencia de un jurado, con causa, cuando el posible jurado no reúne los requisitos necesarios, como, por ejemplo, no puede ser imparcial, está relacionado de alguna manera con una de las partes del litigio o no está dispuesto a obedecer lo establecido por la ley.

Una vez que las partes litigante hayan presentado su testimonio y evidencia, el juez se encargará de dar las instrucciones al jurado, las cuales establecen las responsabilidades del jurado para tomar una decisión acerca del caso en base el principio de legalidad.

La segunda etapa conlleva a los argumentos de apertura del debate. Corresponderá a la Fiscalía de Manhattan realizar inicialmente la presentación de argumentos de apertura en virtud de que ellos tiene el peso de la prueba que se evacuará a lo largo del juicio.En esta etapa, los fiscales señalarán quienes serán los testigos y sobre que asuntos van testificar, así como los alcances de los hechos que se pretende probar. Pese al anuncio, hasta ese momento, no se considera como evidencia lo expresado por los fiscales.

El jurado solamente deberá considerar como prueba lo que digan los testigos y peritos y las pruebas documentales.

La tercera etapa es la de interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos. En el juicio contra Hernández, la Fiscalía tiene previsto presentar entre seis y diez testigos colaboradores.