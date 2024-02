“Más del 90% de estos juicios terminan en condena”: analista sobre juicio contra JOH

Considera que la defensa de Hernández no ha sido la mejor, lo que conllevará una segura condena. Y respecto a la probabilidad de un fallo absolutorio, Pineda no lo ve posible.

“Seguramente, la sentencia será condenatoria porque son delitos federales. Más del 90% de los casos federales no van a juicio, sino que se busca el acuerdo con los imputados y los fiscales. En la criminología actuarial, más del 90% de estos juicios terminan en una condena”, afirmó el abogado y analista político.

“Eso es teóricamente posible, pero apenas teóricamente, el 2% de los casos por delitos federales son los únicos que han terminado en una sentencia absolutoria de hecho en los últimos 10 años. Creo que solo una sentencia absolutoria ha habido, y los fiscales no se van a llevar a un expresidente si no tienen un arsenal enorme de pruebas para obtener una sentencia condenatoria. Recordemos más, los fiscales en Estados Unidos son sumamente cuidadosos porque son electos, no como en nuestro país, que son nombrados. Kamala Harris surge de una carrera política como fiscal, el señor Giuliani también”, recordó.

Otros expertos nacionales e internacionales consideran que el juicio no se detendrá, ya que esta semana se hará la selección del jurado y luego seguirán las demás audiencias.

Por otra parte, según el investigador internacional Ángel Martínez, en la Corte y la Fiscalía hay un caos porque no hayan qué hacer con el exmandatario, mientras que Henry Osorto, excomisionado de la Policía Nacional, señaló que con más plazos no van a cambiar la decisión del jurado.