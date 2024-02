Conspiración de JOH generó más de $6,000 millones desde 2004: Fiscalía

Para Ana García, esposa de Hernández, el expresidente, por no haber participado en una conspiración para introducir droga a Estados Unidos, no tiene dinero en ningún lugar del mundo.

En una entrevista con Diario LA PRESA, al ser consultada si no temía que durante el desarrollo del juicio presenten pruebas o el testimonio de alguien que indique que el exmandatario tiene cuentas en algún banco en el extranjero, ella respondió: “No, no temo a eso porque estoy segura quién soy y estoy segura quién es mi esposo”.

El mes anterior, García solicitó ayuda económica por medio de las plataformas GoFundMe (la empresa le cerró la campaña) y Tigo Money porque, según ella, no tenían dinero para pagar a un abogado asistente, tampoco posee bienes a mano para hipotecar en un banco.

“Yo estoy hoy (en las plataformas) aquí y si pido el apoyo es porque lo necesito, porque si no, obviamente, no lo haría, no es fácil pedir y lo hago porque lo necesito, y no me da pena hacerlo, no me da pena pedirlo, tampoco, porque yo sé que hoy por mí, mañana por ti”, dijo a Diario LA PRENSA durante la entrevista realizada en su residencia ubicada en Palmeras de San Ignacio, Tegucigalpa.