La carta de Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castel

ASUNTO: Carta al Honorable J. Kevin Castel

Honorable Juez Kevin CastelTribunal de Distrito, S.D.N.Y.

Estimado juez Castel,

Desde el comienzo de este caso no he tenido suficiente dinero para pagar una defensa legal para este caso. Considerando la complejidad y los terabytes del material no he podido revisar personalmente la mayor parte del material debido a dificultades en los requerimientos del abogado mientras estoy encarcelado en el MDC.

Debido al COVID y otras necesidades de tiempo (de mi abogado), no ha podido revisar gran parte de este material, ni él solo, ni conmigo, ni lo suficiente para preparar eficazmente a la defensa para el juicio.

Además, la defensa recibió una gran cantidad de material adicional del Gobierno la última semana de diciembre, y el Gobierno anunció que también habrá más producciones, las cuales son significativamente posteriores a la fecha límite acordada para la producción de documentos, y ninguna de las que yo anticepé, ha podido ser revisada por la defensa.

No tengo dinero para asesoramiento adicional; De hecho, no tengo suficiente dinero para continuar pagándole a Sabrina Shroff para que asistir a mi abogado y los ahorros de toda mi vida fueron congelados como resultado de este proceso, incluso con ellos hubiera sido difícil cubrir el costo de mi defensa.

Como tal no tengo suficiente equipo o suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para el juicio en 5 de febrero.

Solicito al Tribunal que me nombre un defensor público (¡.e. CJA) para ayudar a mi abogado y prepararnos para el juicio; además, solicito un aplazamiento del juicio de siete semanas para que mi nuevo abogado y yo tengamos tiempo para prepararnos.

No creo que la defensa pueda prepararse eficazmente para el juicio. He informado a mi abogado que creo que necesitamos un abogado adicional y él está de acuerdo.

Respetuosamente,

Juan Orlando Hernández