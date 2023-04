“Tengo la capacidad”: Jari Dixon habla sobre dirigir el Ministerio Público

“En la vida uno tiene que aceptar los retos que se le presentan”, manifestó Dixon, al tiempo que aseguró que, “si hay alguna posibilidad, podría pensar en participar en ese proceso, pero tampoco me quita el sueño”.

El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) , Jari Dixon Herrera, en las últimas horas no descartó la posibilidad de postularse como candidato a fiscal general o adjunto del Ministerio Público (MP).

No obstante, el congresista señaló que, para aspirar a dicha titularidad, debe buscar el respaldo del partido político al que pertenece, así como el apoyo de los diputados del Congreso Nacional, que es donde se elige al fiscal general y adjunto.

El legislador aseveró que los requisitos para ser titular de la Fiscalía son los mismos que requieren los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Se debe ser hondureño, mayor de 35 años, ser abogado legalmente inscrito, no tener cuentas pendientes con la ley, no tener parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad dentro de alguna estructura del Estado, con la salvedad que no necesita ser notario público”, detalló.