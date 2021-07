Brillante joven hondureña, nueva científica en Israel

San Pedro Sula, Honduras

Ana Ruth Benítez, una joven originaria de Siguatepeque, se ha convertido en un ejemplo digno de seguir para todos los estudiantes hondureños, ya que es una nueva promesa en el mundo científico, destacándose como la latina con los mejores promedios al egresar de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

La joven estudió su maestría de Ciencias de la Calidad Ambiental, donde pudo contribuir con investigaciones científicas sobre la purificación del agua.

En su tesis de posgrado demostró que el uso de complejos granulados de arcilla micelar funciona en procesos de filtración para purificar el agua contaminada por bacterias y cianotoxinas (toxinas dañinas emitidas por la proliferación de algas).

A través de esta investigación colaboró con científicos de Israel, Turquía, España y Tanzania en diferentes artículos.

Sus profesores en El Zamorano siempre los incentivaron a continuar sus estudios de posgrado. Indudablemente, ellos fueron su primer ejemplo e inspiración para continuar estudiando.

Vida personal y académica

Ana Ruth es la menor de cuatro hermanos en el hogar formado por los esposos Damaris y René, quienes desde que sus hijos estaban pequeños les han inculcado el valor de la educación.

Realizó sus estudios escolares y secundarios en la Comunidad Educativa Evangélica (CEE) en Siguatepeque, Comayagua.

Lueg continuó sus estudios universitarios de Ingeniería en Ambiente y Desarrollo en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, graduándose en 2017.

Su sueño siempre fue estudiar su maestría en el extranjero, y con el programa presidencial de becas Honduras 2020 pudo aplicar a la convocatoria de admisiones en la Facultad de Agricultura, Alimentación y Ambiente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fue aceptada por su increíble aplicación en los estudios, convirtiéndose así en máster.

Experiencia en el extranjero

Para Ruth, el intercambio cultural que se vive a diario es enriquecedor. Durante su estadía en Israel, cada ciudad le pareció especial y diferente: desde las playas de Tel Aviv, el desierto del Negev y hasta las calles de la ciudad antigua de Jerusalén.

Esa cultura le enseñó que el desarrollo de esa nación siempre ha ido de la mano con la ciencia y la investigación.

En el ámbito académico fue seleccionada como embajadora estudiantil del Programa Study in Israel, del Consejo de Educación Superior de Israel (The Council for Higher Education of Israel).

Como parte de su rol, ha colaborado en diferentes eventos en línea y a través de sus redes sociales para dar a conocer aspectos académicos y de vida diaria en Israel entre estudiantes hondureños e internacionales.

Para ella, formar parte de los alumnos graduados de la Universidad Hebrea de Jerusalén es un gran honor y privilegio. Admira el nivel de expertise de cada uno de sus profesores y la humildad y accesibilidad con la cual comparten sus conocimientos con todos los estudiantes.