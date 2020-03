Doctor Umaña: “Número de contagiados subirá hasta 100 por semana”

SAN PEDRO SULA.

El infectólogo del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Charles Parchment, aconsejó a la población no alarmarse debido a las proyecciones que se están haciendo en torno a los casos de COVID-19 que podrían registrarse en las próximas semanas.

Las proyecciones indican que de no acatarse las medidas de aislamiento los casos del nuevo coronavirus se triplicarían en los próximos 14 días.

El especialista dijo que en estos momentos la curva es de subida. “Se supone que vamos a tener más casos en dos semanas, por qué dos semanas, porque es el período de incubación de la enfermedad. Cuando comenzamos se aisló a la gente por dos semanas porque quienes están con ese virus no van a enfermar más gente y los que no están enfermos evitarán contagiarse porque no entrarán en contacto con los que ya tienen la enfermedad”, explicó Parchment.

LEA: Honduras: Cifra de contagiados por coronavirus subió a 30

Agregó que no hay que entrar en pánico, ya que solo son proyecciones, y aconsejó que se deben seguir con las medidas de aislamiento, y si se sale se deben tener todas la medidas de protección. “Si no estamos cumpliendo con todas las medidas, esas personas son las que harán que lo que se tiene proyectado pueda causar más estragos”, advirtió.

En el centro de salud Miguel Paz Barahona hay una sala para atender estos casos.

“Eso que se está haciendo es una proyección porque es lo que se está viendo en otros países con lo que pasará en el nuestro país, eso es una proyección no es nada seguro”, expresó el infectólogo.

Carlos Umaña, presidente de los médicos del Seguro Social, dijo que el número de contagiados de COVID-19 subirá hasta 100 por semana. “El 25 de marzo es el día 14 de la epidemia, la cual no empezó cuando la gente creía, comienza con el caso cero, y para el 19 de marzo no esperábamos casos, proyectamos que para el 21 de marzo la posibilidad era que andaban 60 pacientes contaminados; el hecho que la Secretaría de Salud no los capte no quiere decir que no están ahí”, agregó Umaña.