JOH reacciona luego que Cachiro dijera que los Valle planeaban matarlo

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reaccionó este viernes luego que "El Cachiro", Devis Maradiaga, dijera que "el cartel de los Valle Valle planificaba asesinarlo porque éste los ignoraba pese a los sobornos que destinaron a su campaña".

"El FBI reveló la magnitud del plan del cartel de los Valle Valle y sus socios para asesinarme, porque sabían que tarde o temprano los íbamos a capturar, extraditar e incautar bienes obtenidos con sangre. De eso sí hay pruebas reales; no como las acusaciones de los narcos asesinos", expresó vía redes sociales el presidente Juan Orlando Hernández.

El presidente Hernández ha negado en reiteradas ocaciones todas las acusaciones y se presenta como un adalid del combate al narcotráfico.

-Testimonio-

"En una reunión con los hermanos Luis y Arnulfo Valle, jefes del cartel Valle Valle, Arnulfo Valle dijo que querían matar a Juan Orlando porque una vez presidente no les contestaba el teléfono después de que lo habían apoyado en las elecciones, en su campaña, en todo el sector de El Espíritu, Copán", relató Devis Leonel Rivera Maradiaga.



El exjefe del cartel Los Cachiros aseguró que nunca pasó por su cabeza matar al presidente de su país, como aseguraban rumores en Tegucigalpa, y contó que así se lo dijo en una llamada telefónica en 2014 al mandatario, "en la cual Hernández no habló, solo escuchó".



"Líder, no se deje llevar por chismes y rumores que nosotros lo hemos estado tratando de matarlo a usted", dijo Rivera al mandatario, según contó en la corte.

-Filmación secreta-

En su testimonio, Rivera, que participó en al menos 78 asesinatos, aseguró que se reunió con Tony Hernández en 2014, y la Fiscalía mostró al jurado tramos del encuentro filmados en secreto por el narco con su reloj.

Rivera comentó que el acusado le pidió a través de un policía corrupto un soborno de 100,000 dólares, y también contó que pagó al expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) un soborno de 500,000 a 600,000 dólares en 2009.

Precisó que la reunión con Tony Hernández fue el 6 de febrero en un restaurante de Tegucigalpa, y que en ella pidió al acusado que le ayudara a cobrar deudas que el gobierno hondureño tenía con Inrimar, la empresa de construcción que era una compañía fachada de Los Cachiros para lavar dinero del narcotráfico.



Rivera expresó que fue el policía Juan Manuel Ávila Meza quien le contó en una reunión previa en San Pedro Sula que Tony Hernández quería trabajar con él en el tráfico de drogas, y que pagó 50,000 dólares a Tony Hernández en enero-febrero de 2014 vía un abogado que trabajaba para el acusado.

- Un soborno de medio millón -

Durante la primera reunión de Rivera con Pepe Lobo, en 2009, éste "nos dijo que nos iba a proteger de la extradición a mí y a mi hermanos Javier Rivera en su gobierno", dijo al jurado el testigo, vestido con un traje de presidiario azul.



"¿Ayudó Pepe Lobo a proteger cargamentos de cocaína?", preguntó el fiscal Emil Bové. "Sí, señor", respondió el Cachiro. "¿Ayudó Pepe Lobo a lavar activos de la droga?", continuó el fiscal. "Sí, señor", contestó el testigo.