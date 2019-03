Centro Básico José Cecilio del Valle lleva nueve días sin clases  

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 500 menores del Centro Básico José Cecilio del Valle no han recibido clases en nueve días, esto debido a la crisis que atraviesan por falta de docentes.

La escuela ubicada en el sector de la Villa Olímpica de esta ciudad ha sido tomada por padres de familia, ya que ellos argumentan que las autoridades educativas se han hecho "de la vista gorda" ante la necesidad de tres profesores.

"Nosotros no queremos perjudicar a los demás grados, queremos que las autoridades se hagan responsables y nos den los tres docentes que ocupamos", dijo una de las madres de familia presentes en las afueras del centro.

Según los padres, la escuela necesita un docente para segundo grado, otro para séptimo grado y el subdirector que atienda la jornada de la tarde.

"Fuimos a la departamental pero nos dijeron que pusieron a los niños sin maestro en los otros grados, eso no es dar calidad educativa", dijo la madre que prefirió el anonimato.

Por su parte, Suyapa del Carmen Cruz, directora del centro, manifestó que este día se reunirán con las autoridades distritales para encontrar una solución a la problemática.

"Son 530 estudiantes que tenemos, nos han dicho las autoridades que porqué tenemos tantos matriculados pero no podemos restringir educación a nadie. Yo estoy a cargo de la parte administrativa y no puedo hacerme cargo también de un grado. La estructura presupuestaria del subdirector existe hace 6 años y no nos explicamos porqué no se ha asignado", detalló la directora.